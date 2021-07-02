شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يدخل حسابات فاركو لتدريب الفريق بعد الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل نادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، أن هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا هو الأقرب لقيادة الفريق في أول مشاركة له بمسابقة الدوري الممتاز.

وصعد فاركو إلى الدوري الممتاز رسميا لأول مرة في تاريخه بعدنا احتل صدارة جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 64 نقطة، ليحقق هدفه بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وشدد المصدر على أن تجربة سيراميكا في الدور الأول من الدوري نالت إعجاب مسئولي نادي فاركو، وهناك اتجاه قوي لتكرار نفس التجربة من خلال تعاون بشكل مختلف بين فاركو وهيثم شعبان.

وترى إدارة نادي فاركو أن هيثم شعبان نجح في بناء فريق قوي لسيراميكا وقدم معهم مستويات ونتائج أكثر من رائعة في دوري الأضواء والشهرة، وتؤمن إدارة النادي بهذا المشروع بشكل كبير في الموسم المقبل، وهو الأقرب إلى التنفيذ.