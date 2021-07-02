شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير إعلان متأهل الصعيد للدورى الممتاز غدا نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ( الصعيد ) فى دوري القسم الثاني المقرر أقامتها غدا السبت في الرابعة والنصف عصرًا بدلا من الرابعة، حيث ينتظر أن يعلن غدا ممثل الصعيد فى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب نهاية المباريات.

وأشعل الألومنيوم مجموعة الصعيد من جديد بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الشرقية للدخان المتصدر بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الضيوف فى الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الأولى بالقسم الثانى.

كما استفاد المنيا أيضا من سقوط الشرقية للدخان واستطاع الفوز خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث لتشتعل المنافسة بين الثلاثة أندية في المباريات المقبلة ، كما تعادل تليفونات بنى سويف وسمسطا سلبيا ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة سوهاج وشبان قنا .

في الوقت نفسه، حقق أسمنت أسيوط الفوز خارج ملعبه على كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 23 نقطة وينعش آماله في البقاء ، كما استعاد ديروط ذاكرة الإنتصارات بالفوز على طهطا بهدف مقابل للاشئ ، كما فاز الإعلاميين على بنى سويف بهدفين مقابل هدف ، كما نجح الفيوم بقيادة سعد فاروق في تحقيق الفوز على قنا بهدفين مقابل هدف .