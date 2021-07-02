شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى جاهز بعضلاته لانطلاق الدوري الإنجليزي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم المصري محمد النني، المحترف لدي صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من تدريباته الخاصة التي يخوضها حالياً استعداد لعودة الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس المقبل.

وظهر النني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وهو يخوض تدريبات فردية بدنية في صالة الألعاب الرياضية، والتي يبدو من خلالها في احدى صالات التدريبات اثناء قضاءه لعطلته الصيفية في مصر حالياً.

احتفل محمد الننى، لاعب المنتخب المصرى والمحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى، بعيد ميلاد أولاده مالك وفاطمة، منذ أيام، حيث أكمل "مالك" 8 سنوات، فيما أتمت "فاطمة" 5 سنوات.