شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يصعد للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كوكاكولا في التأهل رسمياً إلى بطولة الدوري المصرى الممتاز ، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى مع فريق الداخلية ، عقب الفوز علي الترسانة في الجولة الأخيرة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وبالفوز علي الترسانة وصل كوكاكولا إلى النقطة 52 بينما جاء الداخلية في المركز الثانى برصيد 50 نقطة ليصعد الفريق الى دورى الاضواء والشهرة للمرة الاوى فى تاريخه .

وياتى فريق كوكاكولا ثانى الفريق الصاعدة لبطولة الدورى المصرى الممتاز عقب صعود أمس فاركو عن مجموعة بحرى عقب تصدر المجموعة برصيد عند 61 نقطة في الجولة السابقة ، في الوقت الذى حقق فاركو فوزا ثمينا على بيلا بهدفين نظيفين ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط 61 نقطة وأن احتل أبناء الإسكندرية المركز الأول بسبب فارق الأهداف ، حيث كان يحتاج فاركو الفوز علي بني عبيد للصعود الي الدورى كأول المتأهلين من القسم الثاني ، دون النظر علي نتيجة حرس الحدود ودكرنس.