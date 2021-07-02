شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اختبارات براعم المقاصة فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادي المقاصة على إجراء اختبارات البراعم في محافظة كفر الشيخ لانتقاء أفضل العناصر وضمها لبراعم الفريق الفيومي، حيث أقيمت الاختبارات على ملعب سخا والذي شهد حضور أعداد كبيرة.

وأقيمت الاختبارات في حضور سعيد لطفي رئيس قطاع البراعم بنادي المقاصة وعدد من المدربين وشارك في الاختبارات حوالي 500 لاعب تم اختيار 120 منهم لخوض مرحلة التصفيات نهاية شهر يوليو الجاري على ملعب المنطقة المركزية بالعباسية.

من جانبه، أكد سعيد لطفي أنه أقيمت الاختبارات في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والشرقية، على أن تقام في المنوفية ودمياط والعريش وبعدها الانتقال لإجراء اختبارات في الصعيد في محافظات سوهاج وقنا والأقصر والمنيا.

ووأشار سعيد لطفى إلى أن التصفيات النهائية لاختيار العناصر المميزة من يجتازون الاختبارات الفنية التى تنطلق غدا ستقام فى أول يوليو المقبل بالمنطقة المركزية بالعباسة، لتحديد من سينضم لقطاع البراعم بنادى المقاصة.

وأوضح لطفى أنه بالتزامن مع التصفيات النهائية ستجرى اختبارات خارجية فى كل المحافظات، من خلال انتقال لجان فنية للتنقيب عن المواهب فى مختلف المحافظات.