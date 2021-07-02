شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الـ15 بالدوري ويبتعد في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم، متقدما لفريقه على حساب أسوان بالهدف الأول في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اسوان بهدف لكل فريق، سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، وخط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه، وخط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا، وخط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

في المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان، وخط الدفاع: أحمد سالم صافي - محمد جابر - عمرو الحلواني - محمود شبانة، وخط الوسط: عبد العزيز موسى - أحمد عبد الظاهر - هيثم الفيل - محمد أسامة، وخط الهجوم: إيمانويل أجبتيور - أحمد الصغيري.