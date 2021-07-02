مصطفى محمد وشوبير وصادق أبرز المستبعدين من أولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد -

استبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عدد كبير من اللاعبين من القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، بعد اعلان القائمة النهائية التى تضم 22 لاعبا بواقع 18 لاعبا فى القائمة الأساسية و4 فى القائمة الاحتياطية.

واللاعبون المستبعدون هم :

حراسة المرمي :عمر صلاح -مصطفي شوبير الدفاع: محمد عبدالمنعم -محمود الجزار الوسط: أحمد سعيد -حسن علي - محمد صادق - -احمد عبدالقادر - فوزي الحناوي الهجوم : مصطفى محمد .

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو الجارى فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.