شكرا لقرائتكم خبر عن سباق السرعات ومباراة مصغرة فى مران الزمالك.. وحازم إمام يكتفى بالتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات، كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

وتفوق في هذه الفقرة، طارق حامد على محمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونش" على محمود علاء، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على محمد عبد الغني ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبد الشافي في الإمساك بمحمود عبد العزيز.. ثم أدى الثنائي المتنافس، سباق سرعة بعرض الملعب.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من هذه الفقرة التدريبية، وصول اللاعبين إلى أعلى حالة بدنية قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على أن تؤدي كل مجموعة مباراة مصغرة، وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على تولي تدريب مجموعة، بينما تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد مجموعة أخرى، ثم أنهى الجهاز الفني للزمالك التقسيمة بمواجهة أخرى بين الفائزين من التقسيمتين الفنيتين.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بخوض جزء خفيف من المران بعد استطلاع رأي الجهاز الطبي للفريق، على أن يستمر اللاعب في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام في الجزء الأول من تدريبات اليوم بأداء تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي أن يواصل برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة. وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مناقشة الجهاز الطبي في حالة حازم إمام خاصة بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.