شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرا طبيا عن حازم إمام.. ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.

وخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي في الفترة الأخيرة بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة، وينتظر المدير الفني للزمالك رأي الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق.

وعقد المدير الفنى جلسة مع معاونيه بالجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد من أجل مناقشة الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل افتقاد الفريق للاعبين من العناصر الأساسية هما يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات، وناقش المدرب الفرنسي مع معاونيه بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء المقبل.