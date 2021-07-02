شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفرض التعادل السلبى على سيراميكا في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من لقاء سيراميكا وأسوان، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في موقعة تُلعب تحت شعار مواجهة الجريحين بعدما تلقى كلا منهما هزيمة قاسية في الجولة الماضية.

وجاءت أحداث الشوط الأول من المباراة، بطيئة وهادئة دون محاولات وفرص حقيقية من الفريقين، ليكون التعادل سيد الموقف في انتظار شوط المدربين

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، وخط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه، وخط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا، وخط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

في المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان، وخط الدفاع: أحمد سالم صافي - محمد جابر - عمرو الحلواني - محمود شبانة، وخط الوسط: عبد العزيز موسى - أحمد عبد الظاهر - هيثم الفيل - محمد أسامة، وخط الهجوم: إيمانويل أجبتيور - أحمد الصغيري.