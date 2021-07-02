شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى ينضم ليد الزمالك رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي آر كيه يورو فارم المقدوني، رحيل حارسه المصري كريم هنداوي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل، وقال النادي المقدوني في بيان رسمي إن الزمالك، اشترى عقد هنداوي الذي انضم للفريق في شهر فبراير، وكان عقده ممتداً حتى يونيو2022.

ويعد هنداوى ثالث صفقات كرة اليد فى الزمالك بعد التعاقد مع سيف الدرع قادما من هليوبوليس و محمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج .

يأتى ضم هنداوى فى ظل رغبة اللجنة المؤقتة للزمالك فى تدعيم حراسة المرمى، فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للاحتراف فى فرنسا.