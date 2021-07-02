شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما وإمام عاشور راحة من تدريب الزمالك الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يأتي حصول اللاعبان أوباما وعاشور على الراحة في ظل غيابهما عن مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

من ناحية أخرى، واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك أداء برنامجه التأهيلي بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان باتريس كارتيرون طلب من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.

وخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي في الفترة الأخيرة بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة، وينتظر المدير الفني للزمالك رأي الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.