شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس ، في التأهل إلى نصف نهائى بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد الفوز على الـروسـيـة أوكـسـانـا سـيـلـيـخـمـيـتـيـڤـا 2-0 (6-3 ، 6-3)، وذلك في طريق الاستعدادات النهائية لفتاة مصر الذهبية لأولمپياد طوكيو 2020 .

الجدير بالذكر أن ميار شريف في مشوار صناعة التاريخ، وفي سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ التنس المصري، تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.