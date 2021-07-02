أسوان يخطف تعادلاً قاتلاً +90 أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـمصراوي:

خطف فريق أسوان تعادلاً قاتلاً أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري.

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا لاعبه أحمد ياسر ريان في الدقيقة 63، قبل أن يخطف أسوان هدف الفوز في الدقيقة 90+5 عن طريق لاعبه محمود شبانة.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 33 في المركز 11، بينما رفع أسوان رصيده إلى النقطة 25 في المركز 15.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وكاد محمد إبراهيم يتقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 19 ولكن تسديدته ارتطمت بأقدام دفاع أسوان وخرجت ركنية نفذها صالح جمعة وأبعدها الدفاع لتصل إلى سيف تقى لاعب سيراميكا الذي سدد كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 حصل سيراميكا على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء أسوان سددها صالح جمعة في الدقيقة 28 ولكن أعلى المرمى.

وسنحت فرصة تسجيل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 57 حين وصلت الكرة لأحمد ياسر ريان داخل منطقة جزاء أسوان ولكنه سدد الكرة ضعيفة في يد حارس المرمى قبل أن يُهيء له محمد إبراهيم الكرة في الدقيقة 63 أمام منطقة الجزاء ليُسددها في مرمى عمرو رضوان قبل أن يرد أسوان بتسديدة قوية في الدقيقة 82 من لاعبه أحمد سالم صافي ولكن مرت أعلى بقليل من عارضة سيراميكا كليوباترا قبل أن يخطف أسوان تعادلاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 عن طريق لاعبه محمود شبانة.