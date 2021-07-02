رسميا.. إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي المشاركة في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، القائمة التي ستخوض دورة أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري.

وضم شوقي غريب ثلاثي فوق السن، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي المعار من ويست بروميتش الإنجليزي.

ولم يضم غريب في قائمته الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، بعد رفض الناديين الاستغناء عن اللاعبين فترة الأوليمبياد، في ظل استعدادات الريدز للموسم الجديد، وخوض وصيف الدوري التركي الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، ومحمد صبحي، ومحمود جاد

الدفاع: كريم العراقى، وأحمد رمضان بيكهام، وأسامة جلال، وأحمد حجازى، ومحمد عبد السلام، ومحمود حمدي الونش، وأحمد أبو الفتوح ، وكريم فؤاد

الوسط: عمار حمدى، وأكرم توفيق، وإمام عاشور

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، ورمضان صبحى، وإبراهيم عادل، وناصر ماهر، وعبدالرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن، وناصر منسي.