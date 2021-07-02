"أول مرة ممتاز".. 10 معلومات عن كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

حقق فريق كوكاكولا فوزًا غاليًا على الترسانة بنتيجة (1-0) ضمن الأسبوع الـ30 والأخير من دوري الدرجة الثانية، ليحجز بطاقة الصعود الثانية إلى بطولة دوري we المصري لأول مرة في تاريخه.

والتقى الفريقان، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة).

وحسم فاركو البطاقة الأولى أمس الخميس، بفوزه على بني عبيد ليتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

من هو فريق كوكاكولا؟

1- تأسس النادي في عام 2011.

2- مقر الفريق في القاهرة.

3- رئيس النادي هو مجدي إسماعيل.

4- الجهاز الفني للفريق يقوده تامر مصطفى، ويعاونه كل من رضا الفداوي "مدرب عام"، حمد صالح "مدرب مساعد"، ممدوح إبراهيم "مدرب حراس مرمى"، هيثم إبراهيم "مدير شئون اللاعبين"، أيمن عبد القادر "مدير إداري"، وأحمد حمدي "أخصائي إصابات ملاعب".

5- عيّن كوكاكولا عدة مدربين خلال الموسم، فكانت البداية مع ممدوح عبد الحي، ثم محمد عبدالله لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، ثم تم الاستقرار على تامر مصطفى.

6-تولى تامر مصطفى تدريب الفريق في ديسمبر 2020 بعدما تقدم محمد عبدالله باستقالته عقب خسارة الفريق أمام جمهورية شبين بنتيجة 2-1 بالجولة السادسة من منافسات البطولة المحلية.

7- ونجح مصطفى في قيادة الفريق لحسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز بعدما كان متذيل لترتيب الدوري برصيد 4 نقاط في أول 6 جولات، ليحقق 13 فوزا و6 تعادلات و4 هزائم (قبل مباراة اليوم)

8- سبق للفريق المشاركة في بطولة كأس مصر خلال الثلاثة مواسم السابقة بجانب الموسم الحالي قبل خروجه على يد بتروجيت بدور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-3.

9- صعد الفريق إلى دوري الممتاز ب مع بداية موسم 16/17.

10- أفضل مركز حققه الفريق في الدوري الممتاز ب كان موسم 17/18، عندما حل رابعا برصيد 46 نقطة.