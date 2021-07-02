رسميا.. كوكاكولا ثاني المتأهلين للممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تأهل فريق كوكاكولا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب الترسانة بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية"بحري" بدوري الدرجة الثانية.

سجل هدف كوكاكولا محمد يسري في الدقيقة السابعة بعد خطأ من حارس الترسانة.

وحافظ كوكاكولا على صدارته أمام الداخلية الذي حل في المركز الثاني.

وبات كوكاكولا ثاني المتأهلين بعد فاركو الذي تأهل يوم الخميس وحجز أول بطاقة للصعود.

ويتنافس الشرقية للدخان والمنيا والألومنيوم في مجموعة الصعيد لحجز البطاقة الأخيرة للممتاز.