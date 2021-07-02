مباشر ربع نهائي يورو 2020.. سويسرا 1-1 إسبانيا.. شاكيري يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة سويسرا وإسبانيا المقامة على ملعب "جازبروم آرينا" في سانت بطرسبرج بروسيا بافتتاح منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وكان المنتخب السويسري حقق مفاجأة كبرى بالتأهل إلى دور الثمانية بعد الإطاحة بمنتخب فرنسا بطل العالم، فيما حجز المنتخب الإسباني مقعده في ربع النهائي بعد تجاوز منتخب كرواتيا.

تشكيل سويسرا: يان سومير، نيكو ألفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، سيلفان فيدمير، ريمو فريولر، دينيس زكريا، ستيفين زوبير، شيردان شاكيري، هاريس سفيروفيتش، بريل إمبولو.

تشكيل إسبانيا: أوناي سيمون، سيزار أزبيليكويتا، باو توريس، إمريك لابورت، خوردي ألبا، كوكي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فيران توريس، بابلو سارابيا، ألفارو موراتا.

وانتظروا ملخصا لأحداث المباراة فور نهايتها..