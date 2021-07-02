يورو 2020 | القط الروسي أخيل يختار الفائز من لقاء اسبانيا وسويسرا

توّقع القط الروسي أخيل انتصار منتخب إسبانيا على خصمه منتخب سويسرا، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة في إطار نهائي يورو 2020.

واعتاد القط الروسي أخيل توقع نتائج يورو 2020، حيث سبق وأصاب في أغلب تكهناته، للدرجة التي دفعت الصحافة الروسية بمقارنته بالتميمة الأكثر رواجًا وهي الإخطبوط بول في كأس العالم 2010.

وأصبح معتادًا خلال المراسم التي تسبق أي مباراة تقام في ملعب “كريستوفسكي” في مدينة سان بيطرسبورج أن يحصل القط الروسي أخيل على فرصته لتوقع نتائج المباريات، من خلال ظهوره في أكبر متاحف العالم “إرميتاج” في قلب ميدان “نفسكي بروسبكت”.

القط الروسي يتوقع فوز اسبانيا

تم وضع وعاءين بهما نفس الطعام أمام القط عراف يورو 2020، وإلى جانب كل منهما علم إحدى الدولتين المتنافستين بالمباراة.

وبمجرد أن تم وضعه على المنضدة، انقض القط الروسي على الوعاء المصحوب بعلم إسبانيا وأكل منه، في فأل خير لكل مشجعي “لا روخا” حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن القط الروسي أخيل هو حيوان أصم يعيش بمتحف إرميتاج، وقد صدقت توقعاته لنتائج مباريات يورو 2020 التي طُلب منه التنبؤ بها، إذ أصاب في خمس مناسبات من أصل ست وأخطأ مرة واحدة فقط.