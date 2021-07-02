نتيجة مباراة اسبانيا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2020

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وسويسرا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

تُقام مباراة اسبانيا وسويسرا على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، بحضور جماهيري كبير، وانطلقت صافرة البداية من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفر”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

دخل منتخب اسبانيا المباراة بالتشكيلة التالية: أوناي سيمون – سيزار أزبيليكويتا – باو توريس – إيمريك لابورت – جوردي ألبا – كوكي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز – فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا.

في المقابل جاءت تشكيلة منتخب سويسرا كالآتي: يان سومير – ريكاردو روديجيز – مانويل أكانجي – نيكو إلفيدي – ستيفين تسوبر – ريمو فرييلير – دينيس زكريا – سيلفان ويدمير – بريل إيمبولو – شيردان شاكيري – هاريس سيفيروفيتش.

لم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، حيث استحوذ منتخب اسبانيا على الكرة معظم الفترات في ظل عجز منتخب سويسرا عن الخروج من مناطقه لتهديد مرمى اللاروخا.

وتمكن منتخب اسبانيا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثامنة عن طريق جوردي ألبا بمساعدة لاعب وسط سويسرا “دينيس زكريا”.

وجاء الهدف بعدما قابل ألبا كرة عائدة من دفاع سويسرا خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية، حاول زكريا إبعادها ولكن الكرة غيرت مسارها وسكنت شباك الحارس يان سومير.

وفي البداية احتسب الهدف لصالح ألبا على شاشة ملعب المباراة، ولكن تم تعديله للسويسري دينيس زكريا بالخطأ في مرماه، وارتفع بذلك عدد الأهداف العكسية في النسخة الحالية من بطولة يورو 2020 إلى 10 أهداف.

الجدير بالذكر أن جميع بطولات كأس أمم أوروبا السابقة (15) مجتمعة، شهدت 9 أهداف عكسية فقط.

وتلقى منتخب سويسرا ضربة موجعة في الدقيقة (23)، بعدما تعرض نجمه “بريل إيمبولو” لإصابة أجبرته على المغادرة، ليحل “روبين فارجاس” بديلًا عنه في تشكيلة بيتكوفيتش، ومرت باقي دقائق الشوط دون أي احداث بارزة تذكر.

باقي تفاصيل المباراة بعد قليل..