شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وسويسرا في يورو 2020.. ألبا يسجل بمساعدة زكريا

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وسويسرا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

افتتح جوردي ألبا التسجيل لمنتخب اسبانيا في الدقيقة الثامنة بمساعدة لاعب وسط سويسرا “دينيس زكريا”.

وجاء الهدف بعدما قابل ألبا كرة عائدة من دفاع سويسرا خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية، حاول زكريا إبعادها ولكن الكرة غيرت مسارها وسكنت شباك الحارس يان سومير.

وفي البداية احتسب الهدف لصالح ألبا على شاشة ملعب المباراة، ولكن تم تعديله للسويسري دينيس زكريا بالخطأ في مرماه وبذلك ارتقع عدد الأهداف العكسية في النسخة الحالية من بطولة يورو 2020 إلى 10 أهداف.

الجدير بالذكر أن جميع بطولات كأس أمم أوروبا السابقة (15)، شهدت 9 أهداف عكسية فقط.

تُقام مباراة اسبانيا وسويسرا على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، بحضور جماهيري كبير، وانطلقت صافرة البداية من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفر”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

صعد منتخب اسبانيا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة (5-3)، بعد التمديد للأشواط الإضافية، بينما تأهل منتخب سويسرا بعد إقصاءه لبطل العالم منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة (3-3).

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وسويسرا في يورو 2020