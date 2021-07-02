يورو 2020 | ماذا يوجد في الفان شوب؟ تعرف على أسعار قمصان أديداس ونايكي

تستفيد الدول المنظمة للبطولات المجمعة عادة من إقامة متاجر وأماكن بيع أقمصة المنتخبات والأوشحة الخاصة بالمباريات، فما هي أسعار منتجات شركات نايكي وأديداس في متاجر المشجعين fan shop في بطولة يورو 2020؟

ستواجه إنجلترا أوكرانيا في ربع النهائي يوم السبت المقبل، وهي أول مباراة للانجليز بعيداً عن ملعب ويمبلي حيث سيلعبون في روما وتحديدًا على ملعب الأولمبيكو الذي كان شاهدًا على المباراة الافتتاحية بين ايطاليا وتركيا.

ولا يوجد لدى المشجع في تلك البطولات التاريخية الكبرى أفضل من انتزاع قميص منتخبه المفضل أو منتج استثنائي مصمم خصيصاً لبطولة يورو 2020 مثل التميمة أو ميدالية تذكارية أو عملة البطولة.

لهذا قام مراسل الخليج 365 بمراجعة أسعار منتجات وأقمصة شركات أديداس ونايكي في المتاجر الرسمية في يورو 2020، وقمنا بأخذ عاصمة انجلترا لندن كمثال نظراً لإقامة أغلب المباريات المتبقية على ملعب ويمبلي (نصف النهائي والنهائي).

سعر قميص انجلترا في يورو 2020

من المعروف أن منتجات الاتحاد الإنجليزي تصدر من شركة الملابس الأمريكية نايكي، والتي استفادت من بطولة أوروبا بأفضل صورة ممكنة حيث أقامت خمسة أكشاك خاصة لبيع منتجات منتخب انجلترا في محيط ملعب ويمبلي.

يبلغ سعر قميص منتخب إنجلترا الأساسي في المتجر الرسمي ببطولة يورو 2020، حسب متجر sports Direct حوالي 69.99 جنيهًا إسترلينيًا.

وهذا هو أرخص سعر لقميص إنجلترا الرسمي، حيث يبلع السعر في متجر نايكي 72 جنيهًا، بينما الزي الاحتياطي الأحمر قيمته 54.95 جنيهًا إسترلينيًا.

ويمكن لعشاق كرة القدم أيضًا الحصول على قمصان مخصصة بأسماء اللاعبين على ظهر القميص من المتجر الرسمي الموجود فروع منه على أبواب ملعب ويمبلي وفي ساحات لندن الشهيرة بمبلغ 114.95 جنيهًا إسترلينيًا.

ومن المنتجات الموجودة بكثرة في الاكشاك الموزعة في يورو 2020 قمصان منتخب إنجلترا الكلاسيكية بعلامة امبرو، وكان القميص الأكثر مبيعاً هو قميص يورو 1996.

وفي مقدمة الشعارات التي يمكن أن تقرأها في مقدمة تلك المتاجر جملة «لماذا لا تُظهر دعمك بعلم الأسود الثلاثة فقط مقابل 7.99 جنيهًا إسترلينيًا».

وتحتوي متاجر fan shop الرسمية التابعة للجان المنظمة للمباريات، والمنتشرة في جميع ملاعب البطولة هذا الصيف، على قبعات مقابل 16.99 جنيهًا إسترلينيًا، وأوشحة المنتخبات، ومن بينها وشاح المنتخب الإنجليزي يصل سعره لـ 3.50 جنيهًا إسترلينيًا، وهي نفس قيمة تميمة البطولة التي يتواجد منها أحجام مختلفة بأسعار متقاربة.

وبالحديث عن الأقمصة المصنوعة خصيصاً هناك القميص المكتوب عليه عبارة “It’s Coming Home” والذي يبلغ سعر الواحدة منها 14.99 جنيهًا إسترلينيًا، وهي تشير إلى عودة البطولات الكبرى إلى إنجلترا بصفتها مؤسسة اللعبة.

وقبل كل مباراة، يتم التركيز على بيع قمصان المنتخبين، كما في الصورة ادناه بمدينة إشبيلية قبل مباراة اسبانيا والسويد، حيث يحاول مشجع المنتخب السويدي فحص القميص بمساعدة المتطوعين العاملين في الـ fan shop.

ويتواجد غالبًا في كل متجر خارج الملاعب الرئيسية لمباريات يورو 2020 ما بين 3 إلى 4 متطوعين على الأكثر، تم اختيارهم من أبناء المدينة لمساعدة المشجعين والزوار من جميع أنحاء القارة.

ويطُبق هذا العام نظام دفع جديد في متاجر المشجعين، بحيث يتم تسديد قيمة السلعة عن طريق البطاقة الائتمانية وليس عن طريق الدفع نقدًا، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنطلق مباريات ربع نهائي يورو 2020 مساء اليوم الجمعة 2 يوليو بمباراة بين إسبانيا وسويسرا، وفي مباراة السهرة تلتقي ايطاليا ببلجيكا على ملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ.