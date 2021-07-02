يورو 2020 | تاريخ مواجهات ايطاليا وبلجيكا قبل مباراة اليوم

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين ايطاليا وبلجيكا قبل مباراة اليوم الجمعة 2-7-2021، في ربع نهائي بطولة يورو 2020، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ في ألمانيا.

بدأ تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين بخمس مباريات ودية خلال الفترة من عام 1913 وحتى 1952، وتمكن المنتخب الايطالي من تحقيق الانتصار 4 مرات، بينما حقق المنتخب البلجيكي الفوز في مباراة واحدة.

وفي عام 1954 لعب المنتخبين أول مباراة رسمية وكانت في دور المجموعات بكأس العالم 54 بسويسرا، وشهدت فوز منتخب ايطاليا بنتيجة (4-1).

بعد تلك المبارة انتظر البلدان 18 عامًا ليتقابلا من جديد، ولكن هذه المرة في دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا 1972، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي (0-0)، وفي الإياب فاز منتخب بلجيكا بنتيجة (2-1).

وفى بطولة كأس أمم أوروبا 1980 تقابلت ايطاليا وبلجيكا فى دور المجموعات، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

ومع دخول الألفية الجديدة واجه المنتخب الايطالي نظيره البلجيكي في يورو 2000 واستطاع الآزوري تحقيق الفوز بفضل ثنائية فرانشيسكو توتي وستيفانو فيوري.

ألتقى المنتخبان بعدها في مباراتين وديتين 2008، و2015، وفاز المنتخب الايطالي في اللقاء الأول بنتيجة (3-1)، وفي اللقاء الثاني فاز المنتخب البلجيكي بنفس النتيجة.

ويعود آخر لقاء جمع بين ايطاليا وبلجيكا إلى عام 2016 في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا حيث حقق حينها الطليان الفوز بثنائية نظيفة، فلمن ستكون الغلبة اليوم في موقعة يورو 2020؟

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وقناة ZDF HD الألمانية.