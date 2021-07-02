عاجل | تشكيلة اسبانيا الاساسية امام سويسرا في ربع نهائي يورو 2020

أعلن المدرب لويس إنريكي تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية للمباراة المرتقبة امام سويسرا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

ويدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوف مكتملة بغض النظر عن غياب الظهير الأيسر خوسيه جايا الذي يعاني من إصابة خفيفة، بينما سيفتقد منتخب سويسرا لاعب الوسط جرانيت تشاكا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشهدت تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية امام سويسرا اليوم تعديلًا بسيطًا عن تشكيلة المباراة الماضية أمام كرواتيا، حيث سيلعب مدافع فياريال باو توريس بدلًا من إيريك جارسيا المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة.

كما سيشغل ظهير برشلونة “جوردي ألبا” الجهة اليسرى بدلًا من لاعب فالنسيا “خوسيه جايا”، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية.

تشكيلة اسبانيا الاساسية امام سويسرا في ربع نهائي يورو 2020

أوناي سيمون

سيزار أزبيليكويتا – باو توريس – إيمريك لابورت – جوردي ألبا

كوكي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز

فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

تشكيلة منتخب سويسرا الاساسية اليوم

يان سومير

ريكاردو روديجيز – مانويل أكانجي – نيكو إلفيدي

ستيفين تسوبر – ريمو فرييلير – دينيس زكريا – سيلفان ويدمير

بريل إيمبولو – شيردان شاكيري

هاريس سيفيروفيتش