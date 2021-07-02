موعد مباراة انجلترا واوكرانيا في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة انجلترا واوكرانيا مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الثاني من دور ربع النهائي.

تُقام مباراة انجلترا واوكرانيا على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما في ايطاليا، بحضور جماهيري كبير، في أول مباراة لمنتخب الأسود الثلاثة خارج ملعب ويمبلي ببطولة يورو 2020.

تأهل منتخب انجلترا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب ألمانيا في دور الـ16 بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب اوكرانيا على حساب السويد بنتيجة (2-1)، بعد التمديد للأشواط الإضافية.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بصفوف مكتملة، بينما يغيب عن منتخب اوكرانيا المهاجم أرتيم بيسديم بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد تدخل عنيف من لاعب السويد دينيسلون، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الثاني ألكسندر زوبوكوف لإصابة خفيفة.

ويحين موعد مباراة انجلترا واوكرانيا، يوم السبت 3 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة انجلترا واوكرانيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة TRT 1 HD التركية، وORTM المالية.

حكم مباراة انجلترا واوكرانيا

يُدير مباراة انجلترا واوكرانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الألماني الحاصل على الدكتوراة في القانون “فيليكس بريتش”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الألماني عام 2004 وحصل على الشارة الدولية في عام 2007.

وقد أدار بريتش أول مباراة دولية له في أكتوبر 2007، حيث تولى مسؤولية فوز رومانيا بنتيجة (2-0) على لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008.

وتعد مواجهة برشلونة وتشيلسي في الذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، هي إنطلاقة فيليكس بريتش الحقيقية وانتهت بفوز البلوز على حامل اللقب حينها.

ولمع بريق بريتش في 2014 بعدما تولى إدارة المباراة النهائية للدوري الأوروبي “يورباليج” بين إشبيلية وبنفيكا، ووصل إلى القمة في عام 2017 عندما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس.

أما عن البطولة الحالية “يورو 2020″، فقد أدار فيها الحكم البالغ من العمر 45 عامًا 3 مباريات، الأولى كانت بين هولندا وأوكرانيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وأشهر فيها بطاقة صفراء واحدة، ولم يحتسب أي ضربة جزاء.

والثانية كانت بين منتخب بلجيكا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، ولم يشهر فيها أي بطاقة ملونة، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء، وظهر بريتش للمرة الثالثة في مباراة بلجيكا والبرتغال في دور ثمن النهائي، واستعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات.

سبق للحكم الألماني إدارة 4 مباريات ودية لمنتخب انجلترا، انتصر في 2، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها، و2 بمسابقات رسمية، الأولى كانت في دور المجموعات ببطولة يورو 2016 وانتصر الأسود الثلاثة على ويلز بنتيجة (2-1)، والثانية كانت مع كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020 وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وستمثل مباراة انجلترا الظهور الرابع لفيلكس بريتش في مباريات اوكرانيا، حيث أدار لهم 3 مباريات رسمية سابقة، فاز الأزرق والأصفر مرة واحدة، وخسر في مناسبتين، من ضمنها مواجهة هولندا في دور المجموعات في البطولة الحالية.

تاريخ مواجهات انجلترا واوكرانيا

شهد عام 2000 أول مباراة بين منتخب انجلترا واوكرانيا وكانت ودية، انتصر فيها الأسود الثلاثة بنتيجة (2-0)، وفي عام 2004 تجدد اللقاء بينهما ضمن أجندة المباريات الدولية الودية، وايضًا انتصر الإنجليز بنتيجة (3-0).

وألتقى المنتخبان لأول مرة بشكل رسمي في تصفيات كأس العالم 2010، وانتصر منتخب انجلترا في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق منتخب اوكرانيا انتصاره التاريخي الأول على الإنجليز في الإياب بهدفٍ دون مقابل.

وتقابل منتخب انجلترا واوكرانيا في دور المجموعات ببطولة يورو 2012 التي أقيمت على الأراضي البولندية والأوكرانية، وانتصر الأسود الثلاثة بنتيجة (1-0).

وكانت تصفيات كأس العالم 2014 شاهدة على آخر مواجهات انجلترا واوكرانيا، وانتهت المباراتين بالتعادل، في الذهاب على ملعب ويمبلي بنتيجة (1-1)، وفي الإياب بنتيجة (0-0).