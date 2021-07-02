شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: الأهلى أدى مباراة جيدة أمام بيراميدز والقادم لا يستحمل دلع أو غياب تركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجى، جدو نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر أدى مباراة جيدة بالأمس أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن الفترة القادمة لا تستحمل دلع أو غياب تركيز لأنها مرحلة فاصلة فى الموسم.

وكتب جدو، عبر حسابه على تويتر: "الأهلى أدى مباراة جيدة فنيا أمام بيراميدز، فقط ما كان ينقصه هو التركيز فى إنهاء الهجمات وقتل المباراة خاصة بعد حالة الطرد".

وأضاف جدو: "الأهلى خرج بنقطة، لكنه أيضا خرج بدرس مهم جدا، هو أن الفترة القادمة لا تستحمل دلع أو غياب تركيز، لأنها مرحلة فاصلة فى الموسم كله، سواء فى الدورى أو نهائى القارة".





وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، سجل إبراهيم عادل وتراورى ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلى حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقى فى المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.