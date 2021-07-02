شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يُثنى على أداء أحمد الشناوى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على أداء أحمد الشناوى حارس الفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى مواجهة الأهلى التى جمعتهما مساء أمس الخميس وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق فى مسابقة الدورى.

وأكد تاكيس جونياس إنه يمتلك ثلاث حراس على أعلى مستوى وهم شريف إكرامى وأحمد الشناوى والمهدى سليمان، لافتًا إلى إنه متابع جيد للدورى المصرى وعلى دراية كافية بفريق بيراميدز ونجومه.

كما نال خالد عبد الله مدرب الحراس اشادة المدير الفنى نظرًا لجهده مع حراس الفريق شريف إكرامى وأحمد الشناوى ونجاحه فى إعادتهما لمستواهم رغم غيابهم عن المشاركة لفترة طويلة، حيث غاب إكرامى عن المشاركة مع الأهلى قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسى.

كما نجح خالد عبد الله فى تجهيز أحمد الشناوى للظهور بمستوى مميز بعدما تم الاعتماد عليه فى مواجهتى الرجاء المغربى بنصف نهائى الكونفدرالية، ثم مواجهة الأهلى وقدم الحارس أداء جيد رغم إنه كان بعيدًا عن المشاركة لفترة طويلة جدًا فى ظل اعتماد بيراميدز على المهدى سليمان فى الموسم الماضى ثم شريف إكرامى مع بداية الموسم الحالى.

ومن المقرر أن ينضم مدرب حراس جديد للجهاز الفنى لفريق بيراميدز تحت قيادة تاكيس جونياس، حيث يعتمد تاكيس على مدرب حراس بعينه من أجل تطبيق خطته فى بناء الهجمة بداية من حارس المرمى الذى يجب أن يكون يُجيد اللعب بالقدم، وتمسكت الإدارة باستمرار خالد عبد الله ضمن الجهاز الفنى ليصبح الجهاز يضم اثنان من حراس المرمى.

ومن المنتظر أن ينضم مدرب حراس المرمى الجديد لجهاز تاكيس جونياس خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يصل المدرب إلى القاهرة غدًا السبت أو الأحد على أقصى تقدير.