شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يدعم محمد الشناوي بعد مباراة بيراميدز بصورة وايموجي تصفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مؤمن زكريا، على دعم زميله النجم الكبير محمد الشناوي، حارس مرمي النادى الأهلى، بعد تعثره في مباراة فريقه أمس أمام نادي بيراميدز في الدوري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ونشر زكريا، صورة لحارس مرمي المنتخب الوطني والنادي الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي ومساندة زميله في الفريق، مضيفاً ايموجي تصفيق على أداء الشناوي الكبير خلال الفترة الماضية.

وأرتكب الشناوي خطأ واضح في مباراة بيراميدز أمس ، الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري المصري وهو الخطأ الذي سجل منه تراوري هدف التعادل لبيراميدز في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أنتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وأوضح طارق سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365" : أرى أن هناك تهويل وقسوة من الكثيرون بشأن خطأ محمد الشناوي في مباراة بيراميدز ، مؤكداً أن محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر بل وأفريقيا خلال الفترة الحالية بلا منازع.

وتابع طارق سليمان: هناك فارق كبير بين محمد الشناوي وبين الحارس الثاني في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية ، وقال مدرب حُراس المرمى في مصر المقاصة : الحارس الوحيد القادر على السير في طريق محمد الشناوي لو شارك بشكل مُستمر هو أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وأشار طارق سليمان إلى أن هناك حُراس مرمى يرتكبون أخطاء كارثية مستمرة ولفترات طويلة وليس على فترات مُتباعدة كما يحدث مع محمد الشناوي التي تُعد أخطاؤه قليلة للغاية ولا تُعد على أصابع اليد الواحدة مقارنة بحجم النجاحات والبطولات التي ساهم في حصدها للأهلي.

وطالب طارق سليمان الجميع وفي مقدمتهم جمهور الأهلي بعدم القسوة على محمد الشناوي وناشد الجماهير الأهلاوية المُخلصة بدعم الشناوي ودعمه لأنه حارس مُتميز للغاية ولديه إخلاص و"غيرة" شديدة على الاهلي .