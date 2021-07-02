شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يوضح حقيقة أخبار إعارة الونش وزيزو.. ودور مدير مكتب حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد ”الخليج 365” أنه يقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وفى مقدمتها نادى الزمالك، إيماناً منه بالقيمة الكبيرة التي يمثلها النادي وجماهيره الغفيرة، وكذلك الدور الذى يقوم به النادي وأعضاءه في دعم الرياضة المصرية، وأن "الموقع" بعيد كل البعد عن الدخول كطرف في أي صراع، لأن مهمته الأساسية التي اعتادها القارئ هي نقل الحقائق المجردة دون تدخل.

ويشدد ”الخليج 365” على احترامه وتقديره الكبير لنادى الزمالك وجماهيره، ودعمه للنهضة الرياضية الكبرى التي يشهدها النادى، والتي تتكلل بالفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية، التي تضاف إلى رصيد النادى والرياضة المصرية بشكل عام، وهو ما يمثل مصدر فخر لكل المصريين.

ومن منطلق الحرص على إعلاء المصلحة العامة، وتوضيح كافة الحقائق للجميع، خاصة تلك المثارة بشأن ما نشر حول مفاوضات ناديين سعوديين لاستعارة خدمات لاعبى الزمالك "محمود حمدى الونش"، و"أحمد سيد زيزو"، فإن ”الخليج 365” يؤكد أن كافة المعلومات التي تم نشرها بشأن هذه المفاوضات تم الحصول عليها من مصادر موثوق بها داخل النادى، وتحديداً من "الأستاذ محمد سعد" مدير مكتب الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، الذى أبلغ الزملاء في ”الخليج 365” بهذه المفاوضات والاتصالات التي تجرى بين الزمالك ونادى النصر واتحاد جدة السعوديين.

وحرصاً من ”الخليج 365” على العلاقة الوثيقة القائمة بينه وبين نادى الزمالك وجماهيره الغفيرة، فإنه استجاب لطلب أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادى والمنظومة الإعلامية بتعديل الخبرين، خاصة بعد تأكيد النادى خلال التواصل مع الجريدة أن هذه الأخبار قد تؤثر على علاقة النادى بجماهيره، وتم نشر نفى على لسان اللجنة، لكن فوجئنا بتصعيد غير مبرر من جانب إدارة النادى ضد ”الخليج 365”، من خلال إصدار بيان تم نشره على الموقع الرسمي للنادى يعلن خلاله قطع التعامل مع الموقع، مشترطاً الاعتذار أولاً قبل عودة العلاقة بين النادى والموقع إلى طبيعتها.

و"الخليج 365" إذ يوضح هذه الحقائق، فإنه يعيد التأكيد على احترامه الشديد لنادى الزمالك وجماهيره، وأنه لم يقصد مطلقاً في أي وقت الإساءة للنادى، أو التأثير على مسيرته، وهو الأمر الذي تلمسه جماهير النادى، كما يؤكد ”الخليج 365” استمراره في تغطية كافة أخبار وفعليات وأنشطة نادى الزمالك، تقديراً لمتابعى الجريدة من عشاق ومحبى "الزمالك".