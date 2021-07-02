شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عوض عبد الرحمن صاحب أول هدف للدراويش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين النجوم التي لا يعرفها الكثيرون في عالم الساحرة المستديرة، عوض عبد الرحمن، نجم الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر فى الأربعينيات والخمسينيات، وصاحب أول أهداف الإسماعيلى فى الدورى.

ولد عوض عبد الرحمن في 28 مايو عام 1920، وبدأ لعب الكرة فى شوارع بورسعيد، انضم إلى فريق البوليس ومنه إلى فريق المصرى ثم انتقل إلى الإسماعيلى في بداية الأربعينيات، وكان ضمن أول فريق يمثل الإسماعيلى في الدوري العام موسم 48/194.

ويعتبر عوض عبد الرحمن صاحب أول هدف للإسماعيلى في الدوري العام وذلك في مباراة الإسماعيلى والاتحاد والتى أقيمت فى 22 أكتوبر عام 1948 وكان هداف الفريق طوال فترة وجوده بالإسماعيلى وكذلك من أبرز هدافى مصر وكان لاعباً قوى البنية يمتاز بالمراوغة والتسديد وإجادة ضربات الرأس.

استمر عوض في صفوف الإسماعيلى ثم انتقل عام 1957 إلى صفوف فريق السواحل .

أما مشواره الدولي فقد انضم إلى منتخب مصر ولعب أول مباراة له عام 1949 ضد تركيا في دورة البحر المتوسط وشارك في العديد من البطولات الدولية وأشهرها كأس الصداقة باليونان عام 1949 وبطولة البحر المتوسط عام 1951 وبطولة كاس الأمم عام 1957 ، كما شارك فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

عمل عوض عبد الرحمن بعد اعتزاله مدرباً داخل نادى بورفؤاد فى السبيعنيات والثمانينيات مع عدد كبير من المدربين المصرين أبرزهم على عمر، وتوفى عوض عبد الرحمن بعد مشوار طويل مع كرة القدم في أواخر التسعينيات.