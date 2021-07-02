شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الإنتاج الحربى والجونة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الإنتاج الحربى نظيره الجونة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة قوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

2_يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

3_يدخل الإنتاج الحربى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابفة فيما فاز الجونة على سيراميكا بنفس النتيجة في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الانتاج الحربى والجونة مكون من :"طارق مجدي"حكم ساحة"-خالد السيد"مساعد"- رمضان هنداوي"مساعد"-اسلام القماش' حكم رابع"-سيد شعبان" حكم فيديو"-أحمد فهيم" مساعد حكم فيديو".

5_تاريخيا مواجهة اليوم هى الخامسة عشر فى تاريخ مواجهات الفريقين، والثالثة عشرة فى مسابقة الدورى، حقق الجونة 4 انتصارات جميعها فى الدورى، مقابل 6 انتصارات للإنتاج الحربى، منها فوز في كأس مصر، وتعادلين كلاهما بنتيجة 2/2 منهما تعادل في كأس مصر، وتعادلين سلبين في مواجهات الفريقين.

6_تفوق الجونة هجوميا بتسجيل 14 هدفا، منها 12 هدف في الدوري، مقابل 14 للإنتاج، منهم 6 أهداف في مسابقة كأس مصر.

7_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل ثلاثية الانتاج مامادو انياس هدفين ووهاب انان هدفاً ، وسجل ثنائية الجونة نور السيد ومحمد رجب فى اللقاء الذى أقيم فى 2 فبراير 2021 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة على ستاد خالد بشارة.