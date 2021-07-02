الامارات | بالفيديو: آخر تطورات العمل بالملعب الجديد لريال مدريد.. وموعد التسليم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: آخر تطورات العمل بالملعب الجديد لريال مدريد.. وموعد التسليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر ريال مدريد فيديو يكشف آخر تطورات أعمال الإنشاءات الخاصة بملعبه "سانتياغو برنابيو" التي بدأت في مارس 2020، ودفعت بالفريق الملكي خوض مبارياته طوال الفترة الماضية على ملعب فريق الشباب "ألفريدو دي سيتفانو".

واستفاد النادي الملكي من إقامة مباريات الدوري الإسباني دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا التي ساعدت في الإسراع من أعمال الإصلاح والتجديد لـ "سانتياغو برنابيو"، قبل أن تنتهي أعمال التطوير كلياً مطلع عام 2023.

وتهدف خطة "البرنابيو الجديد" إلى كسب المزيد من الأموال في كل يوم من أيام السنة، حيث تتضمن عملية الاحلال والتجديد، متحف ريال مدريد الذي سيكون أكبر وأكثر فاعلية، وستضاف للسعة الحالية للملعب 1000 مكان مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع المتجر الكبير لراعي القمصان والعلامات المرجعية للنادي، بالإضافة إلى تطوير المركز التجاري الذي سيكون به مطاعم وأماكن تجمع اجتماعي، وسيكون هناك مصاعد وسلالم متحركة للتحرك حول المدرجات.

ويمتاز الملعب بقدرات تقنية عالية تجعله قادراً على إغلاق السقف تماماً في غضون 20 دقيقة للتعامل مع حالة الطقس الماطر أو الثلجي وحتى في أجواء الصيف الحار.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة استثمارات ريال مدريد في ملعبه الجديد تبلغ نحو 800 مليون يورو، وكان النادي قد حصل على قرض لتطوير الملعب، سيبدأ في سداده في الفترة من 2023 وحتى 2049، بواقع 30 مليون يورو كل عام.

وتوقعت الصحيفة أن يتمكن ريال مدريد من اللعب على ملعبه بشكله الجديد الموسم المقبل، فيما تبقى بقية الأعمال مستمرة حتى بداية 2023.

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