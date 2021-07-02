شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. القط أخيل يتوقع فوز إسبانيا على سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنبأ القط الروسي«أخيل»، بفوز منتخب إسبانيا على نظيره السويسري، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وفي المراسم التي أقيمت في قاعة البوسفور بمتحف «إرميتاج» الشهير بمدينة سان بطرسبرج، تم وضع وعاءين بهما نفس الطعام أمام أخيل، عراف كأس اليورو في هذه المدينة الروسية، وإلى جانب كل منهما علم إحدى الدولتين المتنافستين بالمباراة.

وبمجرد أن تم وضعه على المنضدة، انقض القط على الوعاء المصحوب بعلم إسبانيا وأكل منه.

ولطالما صدقت تكهنات «أخيل» وهو قط أصم يعيش بمتحف إرميتاج، بشأن نتائج المنافسات التي طُلب منه التنبؤ بها، إذ أصاب في خمس مرات من أصل ست وأخطأ مرة واحدة فقط.