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بث مباشر : مشاهدة مباراة إسبانيا و سويسرا .. و إيطاليا و بلجيكا في اليورو اليوم

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتظر جماهير كرة القدم أمسية كبيرة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 لمشاهدة مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

تبدأ مباريات ربع نهائي يورو 2020 الجمعة بمبارتين بين كل من سويسرا وإسبانيا .. و بلجيكا وإيطاليا ، وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020» .

يلعب منتخب سويسرا مع منتخب إسبانيا على عشب جازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة .

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة في بث مباشر على قناة «beIN Sports HD 1 Max» و « beIN Sports HD 2 Max » .


يلعب منتخب بلجيكا أمام إيطاليا على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتنقل بين سبورت المباراة عبر قناة «beIN Sports HD 1 Max» و «beIN Sports HD 2 Max» .

حراسة المرمى: سيمون
خط الدفاع: أزبيلكوتا - لابورت - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - كوكي - سارابيا - فيران توريس

خط الهجوم: ألفارو
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ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ستيفن زوبير .

دينيس زكريا ريمو فريلير، سيلفان فيدمير شيردان شاكيري .

هاريس سيفيروفيتش وبريل إمبولو

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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