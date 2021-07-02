شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة أسوان، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - طارق سامي - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران - ضياء قنديل - رجب بكار - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.