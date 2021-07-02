شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهنيء نادي فاركو بالصعود للممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يهنئ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، نادي فاركو مجلس إدارة، وجهاز فني، ولاعبين، بعد صعود الفريق للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخ النادى.

وقدم مجلس ادارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح و المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة بالنادى برقية تهنئة لمجلس إدارة نادي فاركو بعد الصعود لدورى الأضواء والشهرة.

وتمنى المهندس محمد عادل فتحى التوفيق لفريق فاركو وأن يكون إضافة للكرة المصرية لما يملكه من إمكانيات كبيرة