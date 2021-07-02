شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شادي حسين عن مباريات سيراميكا 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين، مهاجم الفريق، لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

وخضع اللاعب لآشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع

فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة أسوان مساء اليوم على ملعب استاد السويس بالجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثاني عشر برصيد ٣٢ نقطة.