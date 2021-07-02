شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد عقده مع الزمالك.. سيف الجزيري لعب لـ 7 أندية وسجل 36 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لـ 3 مواسم مقبلة، أصبح سيف الدين الجزيري لاعباً في نادي الزمالك، بعد تفعيل بند شراؤه من المقاولون العرب من قبل مسئولي القلعة البيضاء، ووقع سيف الجزيري علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا، عقب انتهاء إعارته من المقاولون العرب.

بدأ سيف الدين الجزيري مسيرته الاحترافية في كرة القدم خلال موسم 2011/2012، بين صفوف فريق الأفريقي التونسي، ثم أعير إلى فريق الحمام، قبل أن يعود إلى الأفريقي، ومنه انتقل إلى اتحاد بن قردان، ثم نادي طنطا، ثم انضم إلى الملعب القابسي، قبل أن يعود للدوري المصري عبر فريق المقاولون العرب، ثم انتهى به المطاف في نادي الزمالك.

وخلال مسيرته الاحترافية جاءت أرقام الدولي التونسي كالتالي:

السن: 28 سنة

لعب لـ: 7 أندية "الأفريقي ـ الحمام ـ اتحاد بن قردان ـ طنطا ـ الملعب القابسي ـ المقاولون ـ الزمالك"

اجمالي المباريات مع كل الفرق: 204مباراة

سجل: 36 هدفاً

صنع : 20 هدفا

أفضل معدل تهديفي: مع المقاولون برصيد: 18 هدفاً

القيمة التسويقية: 600 ألف يورو

المشاركات الدولية: 7 مباريات

سجل: 3 أهداف