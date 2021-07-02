شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الطاولة فى ألمانيا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى معسكر خارجى بألمانيا استعدادا للاولمبياد وكذلك للبطولات التى تعقب دورة طوكيو، وينطلق المعسكر لمدة 10 ايام حيث يبدأ فعالياته غدا السبت ويستمر حتى يوم 12 يوليو الجارى .

يشارك فى المعسكر كل من فرح عبدالعزيز وهنا جودة و يسرا اشرف حلمى على مستوى السيدات، وعلى مستوى الرجال يشارك احمد صالح ومحمد البيلى و خالد عصر وعمر عصر

ويرافقهم ماجد عاشور مدير فهى رجال وأشرف حلمى مدير فني سيدات بينما خالد الصالحى رئيسا للبعثة

تصدرت رت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، التصنيف العالمي للعبة ، للفئة العمرية تحت 15 سنة ، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للعبة .

كما نجحت هنا جودة ، فى تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة سلوفينيا الدولية للناشئين، الاسبوع الماضى، لتكمل اللاعبة سلسلة نجاحاتها والبطولات التى تتوج بها .