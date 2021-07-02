شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا وأسوان في موقعة الجريحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة أسوان، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في موقعة تُلعب تحت شعار مواجهة الجريحين بعدما تلقى كلا منهما هزيمة قاسيية في الجولة الماضية.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - طارق سامي - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران - ضياء قنديل - رجب بكار - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.

في المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى : عمر رضوان

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - محمد جابر - عمرو الحلواني - محمود شبانة

خط الوسط : عبد العزيز موسى - أحمد عبدالظاهر - هيثم الفيل - محمد أسامة

خط الهجوم : إيمانويل أجبتيور - أحمد الصغيري