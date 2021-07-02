شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يغيب عن سيراميكا 3 أسابيع للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، غياب شادي حسين، مهاجم الفريق، لمدة 3 أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه، وخضع اللاعب لآشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة 3 أسابيع

فريق سيراميكا يستعد لخوض مباراة أسوان مساء اليوم على ملعب استاد السويس بالجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.