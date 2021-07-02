شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يغيب عن سيراميكا 3 أسابيع للإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، غياب شادي حسين، مهاجم الفريق، لمدة 3 أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه، وخضع اللاعب لآشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة 3 أسابيع
فريق سيراميكا يستعد لخوض مباراة أسوان مساء اليوم على ملعب استاد السويس بالجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.
ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.
وطالب ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات محذراً من خطورة التفريط في النقاط بالجولات المقبلة للمسابقة لضياع جهود الموسم بأكمله في الأمتار الأخيرة، في المقابل استقر نادى أسوان على تكليف أحمد مصطفى عبد المنعم "بيبو" بقيادة الفريق كمدير فني، خلال مواجهة سيراميكا لحين الوقوف على مدير فني مناسب عقب إقالة علاء عبد العال من منصبه عقب الخسارة من دجلة برباعية، بينما سيتولى أحمد سيد "ماردونا" منصب المدرب العام.