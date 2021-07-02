شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى لكرة اليد ينتقل للاتحاد الليبى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عمر ياسين إلى صفوف الإتحاد الليبى لكرة اليد قادما من الأهلى فى صفقة انتقال حر، واستغنى الأهلى مؤخرا عن عمر ياسين بموافقة طارق محروس المدير الفنى للفريق الأحمر و معه 3 لاعبين أخرين تم الإستغناء عنه .

من ناحية أخرى وافق على زين نجم منتخب كرة اليد على كافة شروط العودة لصفوف النادى الأهلى فى الموسم الجديد قادما من الدورى الإماراتى .

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مع زين للتوقيع و الإعلان الرسمى قبل السفر لأولمبياد طوكيو 2021 .

وافق على زين نجم منتخب كرة اليد على كافة شروط العودة لصفوف النادى الأهلى فى الموسم الجديد قادما من الدورى الإماراتى .

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مع زين للتوقيع و الإعلان الرسمى قبل السفر لأولمبياد طوكيو 2021 .