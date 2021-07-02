شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة سيراميكا وأسوان على ستاد السويس بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى

2_يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

3_يدخل سيراميكا مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة ، بينما خسر أسوان من وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة سيراميكا وأسوان مكون من :"جهاد جريشة"حكم ساحة" - محمد عزازي"مساعد"- ماجد المليجي"مساعد"-محمد صبري إبراهيم' حكم رابع"- أمين عمر" حكم فيديو"-أحمد حمدي" مساعد حكم فيديو".

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، سجل محمود شبانة لأسوان وتعادل محمد جابر"هدف فى مرماه" لسيراميكا فى اللقاء الذى أقيم فى 2 فبراير 2021 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت.