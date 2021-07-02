7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 2 يوليو 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأولمبية الدولية ترفض استثناء مصر وتوافق على تأخر 4لاعبين للسفر لطوكيو، و 3 أندية إيطالية وألمانية تراقب أكرم توفيق مع الأهلي.

الأولمبية الدولية ترفض استثناء مصر وتوافق على تأخر 4لاعبين للسفر لطوكيو

رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية طلب اتحاد الكرة المصرى بتأخير سفر بعثة المنتخب الأوليمبي لمدة 24 ساعة بسبب مشاركة النادى الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له يوم 17 من الشهر الجاري

3 أندية إيطالية وألمانية تراقب أكرم توفيق مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك 3 أندية منهم ناديين إيطاليين وثالث ألماني يراقبون أكرم توفيق لاعب الأهلي تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي في الفترة الماضية، وظهوره بشكل رائع في آخر موسمين.

شيكابالا يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المحلة بالدورى

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، للتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة التى ستجمع الفريق مع غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، وذلك لتعويض غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الذى سيغيب عن الأبيض لحصوله على ثلاث إنذارات.

أيمن أشرف يعود لتدعيم دفاع الأهلى أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

جلسة خاصة بين موسيماني ومعاونيه في الأهلي للترتيب لمواجهة سموحة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

الاهلى يرحب بقائمة الـ 40 لاعباً بالموسم الجديد بعد اقتراح الجبلاية

يرحب مسئولو النادي الأهلي بزيادة قائمة اللاعبين في الموسم المقبل إلى 40 لاعبا بدلا من 35 لاعبا كما هو الحال في الموسم الحالي، وفقا للاقتراح الذي ينوي تطبيقه مسئولي اتحاد الكرة في الموسم المقبل، لاسيما مع ارتباط الأهلي بالمشاركة في عدة بطولات ويحتاج لجهود عدد كبير من اللاعبين في الموسم الجديد.

بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي

يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي ونبيل دونجا في مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز، بسبب الإيقاف بالنسبة لرمضان وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.