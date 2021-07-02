طارق سليمان يدعم محمد الشناوي : لا تقسو على أفضل حارس في مصر وأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - دافع طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في النادي الأهلي والحالي بفريق مصر للمقاصة عن محمد الشناوي حارس الأهلي الهجوم الذي تعرض له الأخير عقب مباراة بيراميدز بالدوري.

وأشار طارق سليمان إلى أن الخطأ الذي أرتكبه محمد الشناوي أمام بيراميدز وارد وقد يحدث مع أعظم حُراس المرمى في العالم ، مُشيراً إلى أن الشناوي يُقدم أداء رائع خلال الفترات الماضية مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول.

وشرح طارق سليمان الهدف الذي سكن شباك الأهلي في اللحظات الأخيرة أمام بيراميدز، قائلاً: ما حدث من الشناوى ليس خطأ فنى وأعتقد أن بدر بانون طلب من الشناوي تمرير الكرة إلى حسين الشحات في الجبهة اليمنى ، في الوقت الذى كان قرار الشنواى بلعب الكرة من مرة واحدة ولكنه تدارك اشارة بانون فحاول ايقاف الكرة لتمريرها لحسين الشحات ولكن كان هناك تدخل من اريك تراوري ونجح في اللحاق بالكرة وايداعها في الشباك

وأرتكب الشناوي خطأ واضح في مباراة بيراميدز أمس ، الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري المصري وهو الخطأ الذي سجل منه تراوري هدف التعادل لبيراميدز في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أنتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وأوضح طارق سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365" : أرى أن هناك تهويل وقسوة من الكثيرون بشأن خطأ محمد الشناوي في مباراة بيراميدز ، مؤكداً أن محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر بل وأفريقيا خلال الفترة الحالية بلا منازع.

وتابع طارق سليمان: هناك فارق كبير بين محمد الشناوي وبين الحارس الثاني في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية ، وقال مدرب حُراس المرمى في مصر المقاصة : الحارس الوحيد القادر على السير في طريق محمد الشناوي لو شارك بشكل مُستمر هو أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وأشار طارق سليمان إلى أن هناك حُراس مرمى يرتكبون أخطاء كارثية مستمرة ولفترات طويلة وليس على فترات مُتباعدة كما يحدث مع محمد الشناوي التي تُعد أخطاؤه قليلة للغاية ولا تُعد على أصابع اليد الواحدة مقارنة بحجم النجاحات والبطولات التي ساهم في حصدها للأهلي.

وطالب طارق سليمان الجميع وفي مقدمتهم جمهور الأهلي بعدم القسوة على محمد الشناوي وناشد الجماهير الأهلاوية المُخلصة بدعم الشناوي ودعمه لأنه حارس مُتميز للغاية ولديه إخلاص و"غيرة" شديدة على الاهلي .

وأكد طارق سليمان أنه من المهم أن يساند الجميع الشناوي حالياً حتى يساهم مع زملاؤه في الفريق في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري في نهائي أفريقيا بالمغرب.