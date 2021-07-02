شكرا لقرائتكم خبر عن منسق صن داونز: لا توجد أزمة في سفر كايزر تشيفز للمغرب وكنا مهتمين بضم الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمتأهل إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة الأهلي، لا يواجه أي أزمة في السفر إلى المغرب لمواجهة الفريق الأحمر.

وقال علي في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: غير مسموح للأفراد بالحركة بين المدن بدون إذن من جوهانسبرج ، وهذه الفترة مؤقتة وأعتقد أنه لن تكون هناك أزمة في سفر كايزر تشيفز لأن الفريق سيتوجه للمغرب بطائرة خاصة، ولا توجد أي مشكلة في السفر.

وعن حقيقة اهتمام الأهلي بضم سيرينو لاعب صن داونز قال خالد علي: على حد علمي أنه العام الماضي كان هناك اتصالات لضم سيرينوا لكن في الوقت الحالي ليس لدي معلومة، والسنة الماضية كان لدينا رغبة في ضم الشحات ولكن الآن لا يوجد شئ.

أضاف: الأهلي له باع طويل في أفريقيا، وحصد اللقب 9 مرات وهو نادي القرن وأعتقد حظوظ الأهلي على الورق هي الأوفر ولكن فريق كايزر تشيفز لا يستهان به.

واصل متحدثاً عن رأيه في بيتسو موسيماني مدرب الأهلي حالياً وصن داونز سابقاً: موسيماني استطاع أن يضع بصمة مع الأهلي، سواء الجماهير أو الإدارة، وهو شخصية قوية جداً وتكتيكيا عبر عن نفسه في الملعب، ووصل نهائي أفريقيا في أخر سنتين، وورقياً حصد بطولات كثيرة مع الأهلي، وأرقامه تؤكد تفوقه والجماهير تقارنه بمانويل جوزية، وهو يستحق هذا ولكنه لم يصل للمرحلة الأفضل في الملعب، والفريق معه يعطي 60% حتى الآن، وأتمنى أن يصل للمستوى الذي يتمناه في الفترة المقبلة.