شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بعد نقطة بيراميدز: لو الدنيا جت عليك شوية متزعلش عافر وكافح هتفرج من وسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدى أفشة صانع العاب النادى الاهلى رسالة لمتابعيه عبر انستجرام عقب تعادل فريقه مع بيراميدز أمس الخميس ، وكتب أفشة عبر ستورى انستجرام:"من صغرى وأنا بشوف الدنيا بسيطة جدا ، اى شخص ربنا اداله نعمة لازم يصونها ويحفظها ، مش دايما الحياة سهلة محتاجة صبر وعمل وكفاح ، والصفة الاهم الرضا بالحال ، دايما بشوف نفسى محظوظ بنعم ربنا الكثيرة وحب الناس عشان كدا عايز اقولك لو الدنيا جت عليك شوية متزعلش اشتغل وعافر وكافح واتكل على الله هتلاقى الدنيا فرجت من وسع اسالنى انا ، شوفت ضيق وشوفت فرج وسبحان الله له الشكر والحمد على كل النعم ".

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.