شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: موسيماني لا يتحمل التعادل مع بيراميدز وخطأ الشناوي طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة صدقي نجم النادي الأهلي السابق، أن المنافسة بين الأهلي والزمالك في الدوري العام ستظل قائمة حتى نهاية الموسم رغم تعثر الأهلي بالأمس بالتعادل مع بيراميدز، وقال صدقي في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون تايم سبورت 2: مباريات بيراميدز والأهلي أصبحت مباريات قوية، وبيراميدز أصبح ند قوي للقطبين، ولديه عناصر ممتازة ودولية، قد يخسر مباريات أو يتعادل ولكنه أمام الأندية الكبيرة يقدم مباريات قوية وكان لديه حظ كبير بالأمس، وهذا لا يغفل حقه في المباراة التي قدمها بالأمس.

أضاف: الأهلي شعر بعد ركلة الجزاء الضائعة وإحراز هدف التقدم بعدها أنه امتلك اللقاء، ولكنه في النهاية خسر نقطتين وبيراميدز كسب نقطة.

واصل: موسيماني لا يتحمل أي شئ في مباراة الأمس، الأمر كان خطأ فردي من الشناوي بسبب سوء التقدير كلف الأهلي التعادل، النقص العددي لبيراميدز خلق حالة استنفار لدى لاعبيه لخطف نقطة من الأهلي ولم نشعر بالنقص العددي.

وعن خطأ محمد الشناوي قال صدقي: طبيعي جداً أن يخطئ الحارس والشناوي حارس كبير في أفريقيا، ووارد أن يخطئ والأهلي لا يحتاج حارس ثالث لديه علي لطفي ومصطفى شوبير وهذا خطأ طبيعي لا يستحق كل الهجوم.

أضاف: كمدرب لا يصح أن أتحدث عن لاعبي فريقي في الاعلام، ولكن في الغرف المغلقة يجب أن يتحدث موسيماني مع معلول والشناوي، الخطأ وارد ولكن هناك أخطاء جماعية وفردية يجب أن يتم الحديث عنها في الغرف المغلقة.

واختتم: تاكيس لديه شخصية سيظهرها في الملعب ولكنه يحتاج إلى وقت ولا يمكن الحكم عليه الآن، ولكن واضح أنه مدرب جيد من مباراة الأمس، والمنافسة مازالت قائمة حتى الوقت الأخير والتعادل بالأمس لن يؤثر على الأهلي، الفريقين واجهوا بعضهم البعض وأصبح كل فريق مسئول عن نفسه الآن في مشوار البطولة.