شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتمسك بضم محمد الشناوى رغم الخطأ أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بضم محمد الشناوى حارس الأهلى لقائمة الأولمبياد النهائية ضمن الثلاثة الكبار، رغم الخطأ الذى وقع فيه الحارس الدولى أمس فى مباراة الأهلى وبيراميدز.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الخميس بالدورى العام، وسجل بيراميدز الهدف الثانى فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع من خطأ ارتكبه الشناوى فى التعامل مع الكرة.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو الجارى فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.