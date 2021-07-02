شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يكشف حجم اصابته أمام بيراميدز بعد تدخل دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ونشر حمدي فتحي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، أظهرت كدمات قوية بعد تعرضه لتدخل قوي من نبيل دونجا لاعب بيراميدز، تسبب في تعرض الأخير للطرد خلال شوط المباراة الأول.



حمدي فتحي

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.